Экс-президент США Дональд Трамп заявил в видеообращении, что сами мысли о принятии Украины в НАТО опасны.

Джо Байден не может подняться по трапу самолета и связать два предложения – настолько некомпетентная администрация не имеет права рисковать войной с Россией, обладающей ядерным оружием, подчеркнул Трамп.

Правление Байдена довело до того, что арсеналы и казна США пусты, и безумием является дальнейшая поддержка конфликта.

Эксцентричный Трамп вновь заявил, что в случае избрания его президентом он бы прекратил конфликт на Украине в один день. Он бы просто сказал Владимиру Зеленскому «хватит», и тот был бы вынужден пойти на заключение соглашения с Россией.