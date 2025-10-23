Трамп заявил об отмене встречи с Путиным в Будапеште

Президент США Дональд Трамп объявил об отмене запланированной встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. Такая информация была о публикована РИА Новости.

Трамп заявил, что пришло время для введения санкций против России, комментируя отмену встречи с Путиным.

«Сложилось впечатление, что мы не достигнем нужной цели, но мы встретимся в будущем», — сказал он.

Трамп накануне сообщил, что в ближайшие два дня примет решение о проведении саммита с Путиным в Будапеште. Он отметил, что не намерен тратить время впустую.