Трамп заявил об ухудшении позиций США в мире из-за санкционной политики

Санкционная политика США в ее нынешнем виде приводит к тому, что страны мира стали хуже относиться к Вашингтону, заявил экс-президент США Дональд Трамп в интервью Bloomberg.

Он отметил, что многие страны все дальше отдаляются от США из-за санкций. Трамп признал, что санкции против Ирана, которые вводились, когда он был во главе Белого дома, оказались ошибкой.

«В случае с Ираном я считал санкции очень полезными. Но в принципе и в том случае подобные меры были не так уж необходимы», — сказал Трамп.

Также экс-президент США подчеркнул, что у него были хорошие личные отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее политолог Дмитрий Еловский отметил, что покушение на Дональда Трампа стало для него отличным подарком накануне предстоящих в США президентских выборов.