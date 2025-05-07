Трамп заявил об упущенной возможности вернуться к формату G8 с участием России

Благодаря недальновидным решениям политиков вернуть Россию в формат G8 сейчас не получится. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Его точку зрения привел РБК.

Ранее Трамп уже критиковал решение вывести Россию за рамки формата G8. По его мнению, такой шаг был ошибочным. Теперь же он высказался о возможности возвращения РФ в этот неформальный клуб наиболее развитых государств. По его мнению, сейчас не время для подобного шага.

«Сейчас самое неподходящее время. Мы упустили эту возможность, не так ли? Мы промазали с еще одним прекрасным решением некоторых людей», — указал он.

Ранее сообщалось, что Трамп обсудил с главой ФИФА Инфантино возможность участия российской футбольной команды в международных состязаниях, в частности, в финале чемпионате мира 2026 года. По мнению руководителя Белого дома, восстановление в правах российского спорта могло бы стать хорошим стимулом для установления мира.