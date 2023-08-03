Трамп заявил сторонникам, что ему грозит более пятисот лет тюрьмы

Экс-президент США Дональд Трамп в письме донорам своей предвыборной кампании написал, что ему грозит огромный тюремный срок по предъявленным обвинениям.

«Коррумпированный Минюст США, находясь под контролем жуликоватого Джо, вновь предъявил мне обвинения. И согласно некоторым сообщениям в СМИ, мне может грозить, в целом, 561 год тюрьмы из-за проводимой левыми силами «охоты на ведьм», – написал Трамп.

На этой неделе бывшему главе Белого дома предъявили новые обвинения в попытке воспользоваться протестами у Капитолия, чтобы оспорить результаты выборов, и в незаконном хранении секретных документов.

Трамп все предъявленные обвинения категорически отвергает.

При этом опросы показывают, что судебные разбирательства не слишком влияют на популярность Трампа: он уверенно опережает всех участников праймериз от Республиканской партии.

Накануне The New York Times сообщала, что практически все пожертвования, собранные командой Трампа на предвыборную кампанию, ушли на оплату услуг адвокатов и юрисконсультов.