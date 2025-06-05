Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп издал распоряжение, которое запрещает въезд в страну гражданам некоторых государств из-за соображений национальной безопасности. Об этом сообщила Дженнифер Джейкобс, корреспондент телеканала CBS News, в своем аккаунте в социальной сети X со ссылкой на конфиденциальные источники.

Запрет касается граждан Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Бирмы, Чада, Конго, Экваториальной Гвинеи, Судана, Афганистана и Йемена.

Также существуют некоторые ограничения на въезд в США для жителей Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Бурунди, а еще Туркменистана и Венесуэлы.

«США запрещают въезд из определенных стран, ссылаясь на риски национальной безопасности. Президент Трамп подписал указ о запрете въезда из нескольких государств этим вечером, сообщили источники», — заявила Джейкобс.

Согласно информации, полученной от источников портала Jewish Insider, предложение о введении запрета на въезд в США было выдвинуто в ответ на нападение на группу сторонников Израиля в штате Колорадо и гибель двух работников израильского посольства в Вашингтоне.