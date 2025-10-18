Трамп завершил конференцию с Зеленским нецензурным выражением в адрес президента Венесуэлы

В ходе совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, транслировавшейся на официальном YouTube-канале Белого дома, Дональд Трамп позволил себе резкое высказывание в адрес лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Поводом для этого стал вопрос журналиста, напомнившего, что Мадуро, стремясь к нормализации отношений с Вашингтоном, предложил «все, что есть в его стране». Отвечая на реплику, американский лидер откровенно пояснил причину такой уступчивости.

«Он предложил все. Вы правы. И знаете почему? Потому что он не хочет связываться с США (He doesn't want to fuck around with the United States)», — отметил Трамп.

Сразу после этих слов, поблагодарив собравшихся, президент США завершил брифинг, оставив свою оценку без каких-либо дополнительных комментариев.

