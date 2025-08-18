Трамп, Зеленский и лидеры ЕС встретятся 18 августа в 22:00 мск

Как сообщает газета Roll Call, имеющая доступ к расписанию Белого дома, двусторонние переговоры президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского запланированы на 20:15 по московскому времени.

Вслед за ними, в 22:00 мск, стартует многосторонняя встреча с участием руководителей Европейского Союза.

Европейские лидеры прибудут в Белый дом в 19:00 мск. В 20:00 мск состоится церемония приветствия президентом Трампом Владимира Зеленского, после чего в 20:15 мск они приступят к переговорам.

В 21:15 мск Дональд Трамп встретит глав государств и правительств ЕС. В 21:30 мск они сделают совместную фотографию, а сама встреча начнется в 22:00 мск.

Накануне этих событий Дональд Трамп анонсировал «большой день» в Белом доме, связанный с переговорами с лидерами ЕС и Владимиром Зеленским по урегулированию ситуации на Украине. Американский президент подчеркнул, что ранее никогда не проводил одновременных встреч с таким количеством глав европейских государств.

Ранее Трамп рассказал о том, что выбор места для встречи с Путиным был главным предметом спора.