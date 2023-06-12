Трампа могут помиловать, в обмен на отказ от кресла президента США

Если экс-глава Белого дома Дональд Трамп признает свою вину в суде по всем предъявленным политику обвинениям, в том числе за ненадлежащее хранение секретных документов, он может быть помилован.

Как считает бывший помощник прокурора в округе Броуард (штат Флорида) Дэвид Кэннэди, в обмен на свободу Трампа могут заставить отказаться от любых притязаний по пост главы американского государства, потребовав прекратить президентскую кампанию к 2024 году.

«Я считаю, что, если его осудят, он отсидит минимальный срок и будет помилован тем, кто займет пост президента. Трамп может предпринять попытку добиться своего освобождения через сделку о признании вины, в частности, пообещав отказаться от своих президентских амбиций», - полагает Кэннэди, его цитирует РИА Новости.

Кэннэди также дал прогноз, что Трамп, скорее всего, будет осужден за инкриминируемые ему деяния.

Стоит отметить, что законодательство США не запрещает осужденным баллотироваться на пост президента США, причем даже из мест не столь отдаленных. В истории государства был даже подобный случай: 1920 году Юджин Дебс, пребывая в заключении в тюрьме в Атланте, выдвинул свою кандидатуру на президентский пост.