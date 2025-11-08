Трампа позабавили слова Орбана о «чуде для Киева» в победе над Россией
Трамп усмехнулся на слова Орбана о «чуде для Киева» в конфликте на Украине
На встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 7 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнения относительно шансов на успех Украины.
Президент США задал премьер-министру Венгрии вопрос о возможности положительного развития ситуации для Киева. В ответ Орбан выразил надежду на "чудо для Киева".
Трамп с ироничной усмешкой ответил: "Да, это так".
На встрече с президентом США Орбан отметил, что только Будапешт и Вашингтон выступают за мирное разрешение украинского конфликта.
