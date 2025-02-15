Трампа заподозрили в стремлении разобщить Китай и Россию
Трампа обвинили в попытках разобщить Китай и Россию
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За желанием президента США Дональда Трампа завершить вооруженный конфликта на Украине может скрываться намерение разобщить в будущем Китай и Россию. Такое мнение в интервью Daily Storm высказал научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.
Эксперт считает, что это вполне рациональный расчет. Однако убежден, что Трампу не удастся реализовать свой план.
По мнению Караганова, неизвестно, насколько глава Белого дома готов улучшать отношения с Россией, так как в настоящий момент «Трамп ломает все».
«Но посмотрим, как он будет себя вести, когда встретит сопротивление внутри страны и не получит быстрых результатов, на которые он рассчитывает. Так что это только начало процесса», — сказал он.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский захотел напугать мировое сообщество разговором Трампа и Путина.