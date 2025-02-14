Зеленский захотел напугать мировое сообщество разговором Трампа и Путина
Зеленский увидел в разговоре Путина с Трампом угрозу всему миру
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Президент Украины Зеленский предпринял попытку напугать мировое сообщество состоявшимся разговором между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. Об этом сообщило РИА Новости.
В ходе мюнхенской пресс-конференции главу киевского режима попросили высказаться о прошедшем разговоре Путина и Трампа, а еще угрозе, который данный диалог якобы представляет для Украины и США.
Так, Зеленский придерживается мнения об отсутствии риска для Штатов.
«Я думаю, риск есть для всего мира... Я думаю, нам грозит намного больше рисков, чем США, при всем уважении. Всем нам, вместе со всеми «большими парнями», — сказал глава киевского режима.
В своем обращении он не стал уточнять, кого подразумевал под «большими парнями» и заявил, что у личных встреч есть преимущество перед телефонными разговорами. С его же слов, Украина не станет принимать никакие решения, достигнутые без ее участия.
Ранее на проходящей в Мюнхене конференции Зеленский отверг возможность подписания соглашения в этом немецком городе.