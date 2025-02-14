Зеленский захотел напугать мировое сообщество разговором Трампа и Путина

Президент Украины Зеленский предпринял попытку напугать мировое сообщество состоявшимся разговором между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. Об этом сообщило РИА Новости.

В ходе мюнхенской пресс-конференции главу киевского режима попросили высказаться о прошедшем разговоре Путина и Трампа, а еще угрозе, который данный диалог якобы представляет для Украины и США.

Так, Зеленский придерживается мнения об отсутствии риска для Штатов.

«Я думаю, риск есть для всего мира... Я думаю, нам грозит намного больше рисков, чем США, при всем уважении. Всем нам, вместе со всеми «большими парнями», — сказал глава киевского режима.

В своем обращении он не стал уточнять, кого подразумевал под «большими парнями» и заявил, что у личных встреч есть преимущество перед телефонными разговорами. С его же слов, Украина не станет принимать никакие решения, достигнутые без ее участия.

Ранее на проходящей в Мюнхене конференции Зеленский отверг возможность подписания соглашения в этом немецком городе.