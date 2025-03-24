Трампу не понравился его портрет в галерее портретов президентов США

Президент США Дональд Трамп остался недоволен своим портретом, который выставлен в галерее портретов президентов США в здании Законодательного собрания штата Колорадо. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Глава Белого дома пояснил, что его образ сильно искажен, причем, добавил он, до такой степени, какую он «никогда раньше не видел».

Автор портрета действующего американского лидера — художница Сара Бордман. Трамп высказал предположение, что с возрастом она, вероятно, утратила талант.

Кисти Бордман также принадлежит портрет 44-го президента США Барака Обамы.

Ранее сообщалось о том, что картина российского художника украсит дом Шварценеггера в Калифорнии.