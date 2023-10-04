Трампу предложили должность спикера в Палате представителей США

Прошлого президента Соединенных Штатов Дональда Трампа пригласили на пост спикера в палате представителей США после отставки прошлого спикера Кевина Маккарти. С соответствующей инициативой выступил американский конгрессмен Трой Нильс, заявивший об этом в своих социальных сетях. Об этом сообщило издание РИА Новости .

В своем посте он заявил о том, что номинирует бывшего американского лидера на эту роль.

Во время раундов голосования за нового спикера в начале года, имя Трампа уже фигурировало. За то, чтобы назначить его на эту должность, выступал Мэтт Гетц, который сейчас оказался инициатором отставки Маккарти.

Накануне поступала информация о том, что палата представителей уходит на недельный перерыв после отставки Маккарти. Ожидается, что нового спикера в палату выберут уже в среду, 11 сентября.