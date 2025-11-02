Транзит под угрозой: как в Белоруссии отреагировали на решение Литвы

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков прокомментировал угрозы литовских властей надолго закрыть пропуск автотранспорта через белорусско‑литовскую границу. В интервью телеканалу «Беларусь 1» он заявил, что подобные меры в первую очередь навредят самой Литве, сообщает РИА Новости .

«Это на их совести будет. Уверен, это еще больнее ударит по ним», — подчеркнул Рыженков.

Дипломат также обозначил геополитический контекст ситуации. Он отметил, что Белоруссия имеет широкие транспортные связи — «все пространство до Филиппин», тогда как для Литвы (и в целом для ЕС) взаимодействие с регионом является критически важным: без транзита в сторону Евразии балтийские страны рискуют оказаться в положении периферийного региона.

«Для всего Европейского союза эти страны, наши балтийские соседи, являются тупиковым элементом… Если не будет движения дальше, перемычки сюда, на общую Евразию, они никому не нужны и не интересны. То есть это такое периферийное развитие, которое будет характеризоваться стагнацией и демографической пропастью», — пояснил министр.

Правительство Литвы объявило о закрытии пропуска автотранспорта через границу с Белоруссией сроком на месяц — до 30 ноября (до 01:00 мск 1 декабря) с возможностью продления. Официальной причиной стали инциденты с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой.

Позднее литовская сторона частично смягчила ограничения, разрешив пропуск через один из КПП отдельных категорий лиц.