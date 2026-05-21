«Болезнь поцелуев» накрыла российских зумеров: школьники и студенты массово попадают в реанимацию

Безобидная на первый взгляд «болезнь поцелуев» — инфекционный мононуклеоз — неожиданно перекинулась на российских школьников и студентов. Раньше ей болели малыши, теперь под ударом зумеры от 15 до 24 лет. Причем болезнь больше не шутит: известны случаи реанимации с температурой под 40. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Сейчас в России регистрируют от 40 до 80 случаев мононуклеоза на 100 тысяч человек. Медики фиксируют сдвиг возрастной группы: если раньше это была детсадовская зараза, то теперь косит подростков и молодежь. Особенно в зоне риска те, кто много целуется — отсюда и народное название.

22-летняя москвичка Арина рассказала свою леденящую историю. Инфекция привела ее в реанимацию. Несколько недель в больнице с температурой около 40 градусов, ангина, распухшие лимфоузлы, жуткий отек лица и шеи — так выглядит типичный тяжелый случай.

Врачи предупреждают: «болезнь поцелуев» чревата дыхательной недостаточностью, поражением печени, гнойной ангиной и даже разрывом селезенки. Это вам не насморк. Сейчас сезон вспышек, и медики советуют студентам и школьникам не игнорировать усталость, боль в горле и температуру.

Ранее эндокринолог Павлова выдала гайд по выживанию в жару.