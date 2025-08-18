Трехсторонний саммит возможен: Трамп заявил о шансах на переговоры с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном трехстороннем саммите с участием России, если переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским пройдут успешно. Об этом американский лидер заявил на встрече с Зеленским в Овальном кабинете.

Трамп также сообщил, что президент РФ Владимир Путин хочет прекращения конфликта. В разговоре с Зеленским он назвал встречу с ним «очень хорошей».

Глава киевского режима выразил надежду на скорейшее прекращение конфликта и сделал неожиданное признание, поблагодарив супругу Трампа Меланию за ее вклад в организацию переговоров.

Пока остается неясным, когда и при каких условиях может состояться встреча с участием России. Как отмечают эксперты, сам факт обсуждения такой возможности на высшем уровне свидетельствует о возможном переломном моменте в подходе к урегулированию кризиса.

Напомним, перед встречей с Зеленским Трамп принял в Анкоридже Путина, с которым обсудил украинский кризис, а также пути его решения.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп не встретил лично лидеров Европейского союза (ЕС) по их прибытии в Белый дом.