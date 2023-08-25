Треповой* продлили арест по делу о теракте в Санкт-Петербурге

Обвиняемой в организации теракта в кафе Санкт-Петербурга Дарье Треповой* продлили арест до 2 декабря. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщили РИА Новости со ссылкой на решение Басманного суда Москвы.

Заседание по этому делу проходило в закрытом режиме.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Треповой* меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 декабря», – сказал собеседник агентства.

Военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) погиб 2 апреля в одном из кафе Северной столицы в результате теракта. Во врученном ему Треповой* бюсте находилось взрывное устройство, которое сдетонировало практически сразу, как попало в руки журналисту.

По камерам видеонаблюдения, а также на видео, оказавшихся в социальных сетях, следователи вычислили Трепову*. Ее арестовали 4 апреля на съемной квартире. Девушка заявила, что не знала о бомбе, заложенной в статуэтке. Трепова* работала на украинские спецслужбы, и вручение бюста – было одним из их заданий.

Трепова* обвиняется по п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ «Теракт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку» и «Незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой». Девушке грозит по первой статье до 20 лет лишения свободы, а по второй – до 15 лет.

*Физические лица, внесенные в перечень террористов