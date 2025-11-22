«Трещина в западной коалиции». Франция, Британия и Германия отвергли американский сценарий мира для Украины
Европа отвергла американский сценарий мира для Украины
Фото: [Посольство США в Москве/Медиасток.рф]
Ведущие европейские державы заняли единую позицию, отклонив принципиальные аспекты мирной инициативы США относительно урегулирования украинского конфликта.
По информации агентства Bloomberg, в результате телефонных переговоров с Владимиром Зеленским Франция, Великобритания и Германия выработали общие принципы для своих дальнейших шагов. Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер сошлись во мнении о критической важности поддержания обороноспособности ВСУ для защиты суверенитета страны. Участники диалога также зафиксировали, что нынешняя линия фронта должна являться отправной точкой для любых возможных переговоров о мире. Эта договоренность фактически означает отклонение альтернативных сценариев, выдвинутых Вашингтоном.
Ранее сообщалось о том, что Трамп высказался о возможном отказе Зеленского от мирного плана.