«Трещина в западной коалиции». Франция, Британия и Германия отвергли американский сценарий мира для Украины

По информации агентства Bloomberg, в результате телефонных переговоров с Владимиром Зеленским Франция, Великобритания и Германия выработали общие принципы для своих дальнейших шагов. Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер сошлись во мнении о критической важности поддержания обороноспособности ВСУ для защиты суверенитета страны. Участники диалога также зафиксировали, что нынешняя линия фронта должна являться отправной точкой для любых возможных переговоров о мире. Эта договоренность фактически означает отклонение альтернативных сценариев, выдвинутых Вашингтоном.

Ранее сообщалось о том, что Трамп высказался о возможном отказе Зеленского от мирного плана.