Третья дочь главы Чечни награждена орденом имени Ахмата Кадырова

20-летняя дочь главы Республики Чечня Рамзана Кадырова – Хутмат, награждена высшей государственной наградой республики – орденом имени Ахмата Кадырова. Об этом сообщил Министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.

Хутмат Кадырова занимает должность заместителя руководителя Секретариата главы Чечни. Она получила орден за вклад в развитие медицины в регионе, так как курирует это направление в республике.

«На любом вверенном ей участке она показывает отличный результат», – сказал Дудаев.

Хутмат – третья дочь Рамзана Кадырова. Две старшие дочери главы региона – Айшат и Хадижат также работает в правительстве Чечни. Первая – является министром культуры республики, вторая – руководит департаментом дошкольного образования Грозного.

Ахмат Кадыров, старший сын главы Чечни, возглавляет Совет отделения Общероссийской молодежной организации «Движение первых».

Орден Ахмата Кадырова был учрежден 19 августа 2004 года. Он служит памятью о президенте Чеченской Республики Ахмате Кадырове, погибшем в результате теракта, а также вручается за особые заслуги перед республикой.

Кавалерами ордена Ахмата Кадырова также являются экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а также глава Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Гуммет оглы Пашазаде.