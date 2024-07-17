Третья ядерная держава будет расти: политолог назвал последствия заморозки соглашений между Китаем и США

Министерство иностранных дел Китая официально заявило о приостановке консультаций с США по вопросам контроля над вооружениями. Это стало ответной реакцией на торговлю оружием между Америкой и Тайванем. Политолог Дмитрий Журавлев в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» объяснил значение этих соглашений и раскрыл, как это отразится на отношениях с Москвой.

Решение властей Китая не отменяет всех контактов с США, однако дипломаты подают недвусмысленные негативные сигналы. При отсутствии консультаций Пекин сможет беспрепятственно наращивать мощь собственных арсеналов.

«Вопрос стоит достаточно серьезный. Китай — третья мировая ядерная держава. Он хоть и отстает на два порядка от США и России, но укрепление позиций такого большого игрока сложно игнорировать. Они могут как наращивать собственное производство, так и закупать оружие из-за рубежа», — сказал Журавлев.

Он добавил, что напрямую отказ от консультаций вряд ли приведет к укреплению отношений между Россией и Китаем. Однако это заявление еще дальше отдалило Пекин от Запада.

Ранее мы рассказали, что Китай ввел санкции против военных компаний США.