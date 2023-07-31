Три автомобиля и автобус в Донецке загорелись из-за обстрелов

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что после атаки ВСУ на центр города загорелось два автомобиля и автобус. Есть пострадавшие. Об этом градоначальник сообщил в соцсетях.

По информации Кулемзина, ВСУ обстреляли утром, 31 июля, Ворошиловский район Донецка. Прилеты зафиксированы у Дворца бракосочетаний.

«По предварительной информации на 10:00, в результате обстрела Ворошиловского района 1 погибший и 3 раненых. Анкетные данные уточняются», – написал Кулемзин.

Также градоначальник сообщил об обстрелах Киевского и Куйбышевского районов Донецка. Он призвал не покидать укрытия и сохранять спокойствие.

ВСУ регулярно обстреливают мирные кварталы Донецка с 2014 года. 31 июля власти сообщили, что киевский режим выпустил по Донецку, а также Горловке и Макеевке 18 снарядов. Украинская армия использует вооружение и боеприпасы, поставленные ей странами Запады. В том числе, ВСУ используют боеприпасы натовского образца.

Россия начала специальную военную операцию на Украине в феврале 2022 года. Одна из ее главных целей – защита мирного населения ДНР и ЛНР от регулярных обстрелов со стороны ВСУ. В последствии территории Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей стали частью РФ в результате референдумов.