Три дня, девять округов, тысячи наблюдателей: как прошли выборы в Подмосковье

Пресс-служба Мособлизбиркома проинформировала о завершении избирательной кампании по выборам депутатов в Советы депутатов городских округов Подмосковья.

В 20:00 двери всех избирательных участков были закрыты, и члены УИК приступили к обработке бюллетеней. Избирательный процесс проходил без сбоев и происшествий.

Следует отметить, что выборы в рамках #ЕДГ2025 проходили в девяти городских округах в течение трех дней подряд: 12, 13 и 14 сентября. Более 2 тыс. наблюдателей осуществляли контроль за ходом голосования на выборах местных депутатов.

На протяжении всех трех дней представители Избирательной комиссии Московской области и сотрудники ее аппарата посещали избирательные участки в различных городских округах, оказывая консультативную и юридическую помощь членам участковых комиссий.

Серьезных нарушений, способных повлиять на результаты выборов, зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что в Подольске на выборах 139 участков проверили полицейские с собаками-офицерами.