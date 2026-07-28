Три тайных козыря: чем на самом деле Иран ответит Украине за атаки на Каспии

После атаки на иранский танкер в Каспийском море Тегеран пообещал Киеву последствия. Однако прямой ракетный удар по Украине маловероятен, считает ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Николай Сухов. В беседе с Новости Mail эксперт объяснил, почему Иран вынужден действовать осторожно, и назвал наиболее вероятные сценарии ответа — от усиления помощи Москве до кибератак и дипломатического давления.

Иран не оставит без реакции атаку на свое торговое судно на Каспии, однако выбор инструментов возмездия будет продиктован жесткими стратегическими ограничениями. Николай Сухов, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, отмечает: Тегеран уже вовлечен в противостояние с США и Израилем, вынужден беречь ракетный арсенал и сохранять возможность переговоров. Открывать третий фронт против Украины сейчас было бы самоубийственной роскошью.

По мнению эксперта, наиболее вероятны не прямые удары, а асимметричные меры. Первый сценарий — расширение военно-технического сотрудничества с Москвой. Иран может ускорить поставки беспилотников, боеприпасов, средств радиоэлектронной борьбы и разведданных. Фактически ответ Киеву будет наноситься российскими силами, а Тегеран сохранит политическое прикрытие.

Второй инструмент — действия в цифровом пространстве. Иранские государственные и аффилированные хакерские группы способны атаковать информационные системы, транспортные компании и объекты инфраструктуры Украины. Такие операции сложно быстро идентифицировать, что делает их удобным способом возмездия.

Третье направление — усиление безопасности на самом Каспии. Россия и Иран могут совместно сопровождать торговые суда, закрывать порты средствами ПВО и ужесточать проверки грузовладельцев, связанных с Украиной. Это станет одновременно защитой судоходства и политическим сигналом.

Не обойдется без дипломатии: Тегеран готовит обращения в Совет Безопасности ООН и попытается добиться осуждения атаки как нарушения Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Для Ирана важно представить инцидент не как эпизод российско-украинской войны, а как нападение внешней стороны на гражданское судоходство в закрытой акватории.

Сухов предупреждает: инцидент создает опасный прецедент. Каспий перестает быть изолированным от внешних конфликтов. Если удары по торговым кораблям войдут в практику, акватория рискует превратиться в еще одну точку вооруженного противостояния. На данный момент повторная атака на иранское судно может стать тем триггером, который снизит порог для более жесткого и прямого ответа Тегерана.