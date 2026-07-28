Древняя магия в Подмосковье: уникальный инструмент покажут в новом музее Павловского Посада

В августе в Павловском Посаде откроется частный музей музыкальных инструментов с коллекцией из 450 экспонатов, собранных в 48 странах. Как сообщает REGIONS , жемчужиной собрания стал морин хуур — монгольский инструмент из дерева, кожи и конского волоса, включенный в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Сотрудники музея рассказали, что его звучание способно влиять даже на животных, а сегодня этот древний инструмент звучит в рок-композициях и преподается в учебных заведениях.

Новый частный музей на улице Интернациональной в Павловском Посаде готовит грандиозное открытие. В экспозиции — более 450 инструментов со всех континентов. Среди них особое место занимает морин хуур из Монголии.

Этот инструмент не просто музыкальный артефакт. Его голос традиционно сопровождает обряды, праздники и повседневную жизнь степных кочевников. С ним связана удивительная народная практика «хоослох»: когда верблюдица отказывается кормить своего детеныша, пастухи играют на морин хуур грустные мелодии, которые, как верит народ, пробуждают в животном материнскую любовь. Также инструмент незаменим в ритуале изгнания мороза.

Ценность морин хуур признана на международном уровне: он внесен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. При этом инструмент не застыл в прошлом — сегодня его изучают в музыкальных школах, существуют региональные разновидности, а его звучание можно услышать даже в рок-музыке.

Увидеть и услышать уникальный экспонат жители и гости Павловского Посада смогут уже в августе. Музей расположится на втором этаже здания «Экситон» на улице Интернациональной. Вход свободный для всех желающих прикоснуться к мировой музыкальной культуре.