В Можайске уже на 75% выполнили капремонт в школе «Созвездие Вента»
Школу «Созвездие Вента» в Можайске отремонтировали уже на 75%
Фото: [Министерство строительного комплекса Московской области]
В Можайске уже на 75% выполнили капитальный ремонт в школе «Созвездие Вента». Открыть обновленное учреждение планируется 1 сентября текущего года, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Школа расположена в деревне Мокрое. Площадь здания составляет более 1,6 тыс. кв. м. Объект ремонтируют в рамках региональной госпрограммы за счет средств бюджета. Сейчас на площадке трудятся 48 рабочих и 2 инженерно‑технических специалиста.
В учреждении реализуется проект «Моя школа — моя история». В его рамках коридоры и помещения школы украшаются художественными и экспозиционными композициями на тему истории Можайска.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход ремонтных работ в Луневской школе в Химках.