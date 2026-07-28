В Можайске уже на 75% выполнили капремонт в школе «Созвездие Вента»

В Можайске уже на 75% выполнили капитальный ремонт в школе «Созвездие Вента». Открыть обновленное учреждение планируется 1 сентября текущего года, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Школа расположена в деревне Мокрое. Площадь здания составляет более 1,6 тыс. кв. м. Объект ремонтируют в рамках региональной госпрограммы за счет средств бюджета. Сейчас на площадке трудятся 48 рабочих и 2 инженерно‑технических специалиста.

В учреждении реализуется проект «Моя школа — моя история». В его рамках коридоры и помещения школы украшаются художественными и экспозиционными композициями на тему истории Можайска.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход ремонтных работ в Луневской школе в Химках.