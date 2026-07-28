Убийца 12-летней Миланы из Ленобласти оказался причастен к изнасилованиям еще десяти женщин

Фигурант дела об убийстве 12-летней Миланы из Ленинградской области Федор Мехнин оказался причастен к целой серии изнасилований. Как пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «112», с 2008 года мужчина предлагал женщинам подвезти их, а затем увозил в безлюдные места, где угрожал им пистолетом и насиловал. По данным источника, жертвами стали не менее десяти женщин.

Напомним, 2 июля Милана ушла в лес за грибами и не вернулась. Ее тело нашли со следами насильственной смерти. Мехнин признал вину в убийстве. Позже выяснилось, что он также надругался над своей 9-летней родственницей.

Следствие продолжает устанавливать все эпизоды преступлений. В отношении Мехнина уже возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

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