Варенье по-чеховски: старинный рецепт русского классика из архивов музея Мелихово

Музей-заповедник Антона Павловича Чехова в Мелихове поделился старинным рецептом варенья из крыжовника, который хранится в семейных архивах. Основой послужила запись из дневника отца писателя — Павла Егоровича Чехова: 18 июня 1897 года он упомянул, что сварил 11 ¾ фунта этого лакомства. Воссоздать вкус, знакомый классику, предлагают по аутентичной технологии — с вишневыми листьями, спиртовым настоем и томлением в печи. Подробности собрала редакция REGIONS .

В телеграм-канале мелиховского музея появилась необычная кулинарная инструкция. Сотрудники восстановили рецепт варенья из крыжовника, которым в конце XIX века баловалась семья Чеховых.

Секрет — в деталях. Для начала следует выбрать незрелые ягоды, очистить их от семян и промыть. Затем настаивают вишневые листья на спирту в горшке, помещенном в горячую печь на пару часов. Крыжовник тем временем подсыхает на решете. После настой процеживают, опускают в него ягоды, доводят до кипения, снова откидывают на решето и охлаждают ледяной водой.

Сироп готовят из расчета: 2 фунта сахара на 1 стакан воды на 1 фунт ягод (напомним, в переводе на современные меры это около 409,5 грамма). В кипящую сладкую массу закладывают подготовленный крыжовник и варят до готовности. Финальный штрих — кусочек ванили для аромата.

Получается не просто десерт, а настоящий гастрономический артефакт, позволяющий прикоснуться к быту чеховской эпохи и почувствовать вкус лета, каким его запомнили классики русской литературы.