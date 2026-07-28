Андрей Воробьев: в 2026 году в Подмосковье модернизируют около 500 объектов теплоснабжения

В 2026 году в Подмосковье модернизируют 495 объектов теплоснабжения. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках совещания с правительством региона и главами округов.

«В этом году модернизируем почти 500 объектов теплоснабжения. Это большая программа — более ₽50 млрд. Новые котельные работают надежнее, потребляют меньше газа и электроэнергии. Основной объем работ идет по госпрограмме. По концессионным соглашениям у нас также большие планы», — сказал губернатор.

В рамках госпрограммы работы проведут на 243 объектах: 63 котельных, 44 БМК, 35 центральных тепловых пунктах, 1 резервном топливном хозяйстве и 100 участках теплосетей общей протяженностью более 133 км. Общая степень готовности сейчас составляет свыше 50%. В ряде округов работы уже близятся к завершению.

Как рассказал министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов, подрядчики передали уже 86 км труб, что составляет 65% от общего объема. Основные поставщики — российские и белорусские компании, в том числе предприятие из Балашихи. Также из 187 запланированных котлов поставлена уже половина.

«По БМК у нас в плане 44 объекта, 40 из них уже в сборке. Здесь ключевые поставщики также российские, а одно из ведущих производств расположено в Подольске», — добавил министр.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Серегй Шешин ]

В рамках концессионных соглашений в 2026 году обновят 98 объектов: 59 котельных, 1 ЦТП и 38 участков теплосетей общей протяженностью более 76 км. Работы проведут в 9 округах.

По инвестпрограмме модернизируют 126 объектов: 57 котельных и блочно-модульных станций, 14 ЦТП, 55 участков теплотрасс общей протяженностью более 39 км.

Также в рамках подготовки к отопительному сезону проведут дополнительные ремонтные работы. Всего планируется обновить 28 самых изношенных участков теплосетей протяженностью более 30 км. Работы выполнены уже наполовину.

«Мы сейчас регулярно посещаем котельные по всему Подмосковью. И очень приятно, когда заходишь на объект и видишь не старые котлы 1968-го или 1972-го года, а современный автоматизированный комплекс. Все оснащено датчиками, на самой площадке находится минимум персонала, а операторы, которые на „ты“ с компьютером, работают в диспетчерских. Еще один ключевой показатель новой культуры в системе ЖКХ — благоустройство, чистота и порядок на объектах после завершения всех ремонтов. Это тоже принципиально важный элемент нашей работы», — подчеркнул губернатор.

Благоустройство территорий после проведения работ у социальных объектов должно завершиться до 15 августа.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход модернизации объектов теплоснабжения в Лобне.