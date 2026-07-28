Фонд микрофинансирования Подмосковья выдал предпринимателям более ₽324 млн в виде льготных займов

Фонд микрофинансирования Подмосковья с начала 2026 года выдал предпринимателям более ₽300 млн в виде льготных займов. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«За шесть месяцев 2026 года Московский областной фонд микрофинансирования предоставил бизнесу 130 займов на ₽324,8 млн», — рассказала зампред областного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

Больше всего займов было выдано по программе «Производство»: предприниматели получили 35 займов более чем на ₽99 млн.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рамках Форума регионов Белоруссии и России представил новый формат инфраструктуры для бизнеса.