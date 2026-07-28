«Нечестная позиция»: Дзюник назвал Лозу лицемером после его слов об Анне Пересильд

В российском шоу-бизнесе разгорелся новый скандал. На этот раз в центре внимания оказались музыкант Юрий Лоза и продюсер Леонид Дзюник. Причиной стали резкие высказывания Лозы о 17-летней актрисе Анне Пересильд, дочери Юлии Пересильд и Алексея Учителя. Лоза нелестно отозвался о ее актерских способностях и заявил, что дети знаменитостей попадают в профессию благодаря связям, а не таланту.

Дзюник не остался в стороне. В интервью Teleprogramma.org он обвинил Лозу в лицемерии и двойных стандартах. Продюсер напомнил, что у самого Лозы есть сын, который когда-то участвовал в передаче на телеканале «Спас» и позиционировал себя как знатока.

«А дальше‑то что? И вроде бы, папа есть, который считает, что Земля плоская. Так где же на этой плоской Земле уместился его сын?» — отметил Дзюник.

Он также подчеркнул, что помощь родителей в карьере ребенка — это нормально, и в этом нет ничего предосудительного.

По мнению Дзюника, позиция Лозы нечестна: критиковать других, не глядя на собственную семью. Он недоумевает, почему музыкант позволяет себе резко судить о начинающей актрисе, при этом забывая о собственном наследнике.

Ранее певец Юрий Лоза раскритиковал хит «Матушка» Татьяны Куртуковой.