Тактильные экскурсии в Серпухове: незрячим и слабовидящим откроют тайну особняка XIX века

Серпуховский историко-художественный музей получил грант благотворительного фонда «Свет» на создание инклюзивной программы «Тайны купеческого особняка». Проект позволит незрячим и слабовидящим посетителям познакомиться с архитектурой здания XIX века — объекта культурного наследия, построенного по проекту Романа Клейна. С помощью тифлокомментирования и тактильных макетов гости смогут «увидеть» руками декор парадных залов и историческую мебель, пишет REGIONS .

Музей в купеческом особняке Мараевых на улице Интернациональной уже не первый раз делает шаги навстречу посетителям с нарушениями зрения. Ранее адаптировали живописные экспонаты, теперь очередь дошла до самого здания — памятника архитектуры с более чем вековой историей.

Как пояснила заместитель директора по развитию Мария Ефремова, купеческий особняк — это не просто стены, а полноценный экспонат, хранящий память о быте и вкусах дореволюционной России. Сделать его доступным для всех — задача нового проекта.

В основе программы — два метода. Первый: тифлокомментирование, то есть подробное словесное описание интерьеров, экстерьера и декора. Второй: тактильные панели — специальные макеты, повторяющие архитектурные детали. Особое внимание уделено лепнине потолка Белого зала, которую гости смогут изучить на ощупь.

Создатели проекта перенимали опыт федеральных музеев, в том числе Пушкинского, и привлекали профильных экспертов. Весь персонал — от экскурсоводов до технических сотрудников — проходит обучение под руководством кандидата педагогических наук, дефектолога и психолога Екатерины Жеребятьевой. На тренингах отрабатывают тактику корректного сопровождения незрячих гостей.

Первые экскурсии запланированы на осень. С сентября по ноябрь музей проведет минимум девять встреч для фокус-групп из разных городов. Пока пилотный проект рассчитан на взрослую аудиторию, но в будущем программу адаптируют и для детей.