Подмосковная сборная завоевала четыре медали в финале Спартакиады учащихся по гребле

Подмосковная сборная завоевала четыре медали — золотую, серебряную и две бронзовые — в финале XIII летней Спартакиады учащихся (юношеской) России по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Амалия Кравченко одержала победу в каноэ-одиночке на дистанции 500 м, Александра Светлакова и София Кравченко стали серебряными призерами в каноэ-двойке на дистанции 500 м. Кроме того, Матвей Белоглазов и Алексей Калинин заняли третье место в каноэ-двойке на дистанции 200 м, Тимур Большеянов, Алексей Калинин, Матвей Белоглазов и Илья Устинов — в каноэ-четверке на дистанции 200 м.

Участниками состязаний стали 284 спортсмена из 34 субъектов Российской Федерации, Подмосковье представляли 16 гребцов. Финал прошел в Энгельсе (Саратовская область), турнир проводится в рамках государственной программы «Спорт России».

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