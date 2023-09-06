Три заместителя министра обороны Украины уходят вслед за своим начальником

Они уже написали заявления об отставке. Двое из них пробыли на своем посту всего полгода.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что вслед за Резниковым со своих постов уходят и три его заместителя: Виталий Дейнега, Владимир Гаврилов и Андрей Шевченко. При этом Шевченко и Дейнега получили свои должности только в феврале этого года после очередного скандала, связанного с коррупцией в минобороны.

«Замминистра обороны Гаврилов, Дейнега и Шевченко написали заявления об отставке», - написал украинский парламентарий в своем микроблоге.

Гаврилов стал заместителем военного министра еще в конце января прошлого года. А всего у главы военного ведомства Украины восемь заместителей.