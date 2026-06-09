Триггер-сериал в Ереване: политологи сравнили выборы в Армении с «Секретными материалами»

В Армении прошли парламентские выборы, легитимность которых вызвала вопросы как внутри страны, так и на международной арене. Партия действующего премьера Никола Пашиняна, открыто заявляющего о стремлении в Евросоюз, формально победила, но механизм перераспределения голосов вызвал споры. Интернет-издание «Ямал-Медиа» попросило политологов объяснить, почему происходящее в Ереване одни называют фарсом в стиле «Секретных материалов», а другие — закономерным трендом на отрыв от России, и чем это грозит Москве и Еревану.

Партия Никола Пашиняна не набрала строгих 50% голосов. Однако благодаря действующему механизму перераспределения она сохраняет за собой право сформировать правительство самостоятельно. Окончательные итоги ЦИК Армении огласит 14 июня, но уже сейчас эксперты фиксируют массу непонятных моментов.

Официальная Москва заняла выжидательную позицию. Представитель МИДа Мария Захарова подчеркнула, что выборы проходили якобы в атмосфере беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства со стороны Запада. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели много сообщений о нарушениях, поэтому предпочитают дождаться окончательных официальных данных.

Версия первая: политический фарс в стиле «Секретных материалов»

Председатель коллегии Изборского клуба Юрий Самонкин назвал прошедшие выборы фарсом. Эксперт обратил внимание на противоречивую информацию о результатах: сначала сообщалось о победе Пашиняна, затем о его поражении, потом снова о победе.

По словам политолога, происходящее в Ереване напоминает триггер-сериал «Секретные материалы» — непонятно, что вообще происходит. При этом Армения остается важным стратегическим партнером внутри Евразийского экономического союза, поскольку вся трудовая политика страны связана с Россией. Самонкин подчеркнул, что армянский народ в целом доброжелательно относится к русским и православию и не желает идти по пути Грузии, Украины или Молдавии, критикуя самого Пашиняна.

Однако эксперт выразил опасения по поводу стремления Армении к европейской интеграции и проведения военных учений с НАТО. По его мнению, Пашинян использует выгоды евразийского объединения, но одновременно мечтает о сближении с Европой. Такое сидение на двух стульях может привести к обнищанию народа и социальным протестам.

Версия вторая: закономерный тренд на отрыв от России

Политолог и журналист Юрий Светов придерживается иного мнения. Он убежден, что итоги выборов отражают реальные настроения в армянском обществе. Пашинян не скрывает: пока Армению не приняли в ЕС, надо пользоваться благами от России, Казахстана и Беларуси.

Значительная часть населения, по словам Светова, поддерживает эту политику. В обществе существуют глубокие претензии к Москве: многие в Армении убеждены, что Россия должна была сражаться за республику и помочь удержать Нагорный Карабах.

Политолог отметил, что если верить текущим результатам, проголосовало 60% населения. За Пашиняна, предварительно, отдали голоса 50% пришедших, то есть 30% всех жителей. А 40%, которые не пришли на выборы, тоже, вероятно, не против его курса.

Светов констатировал, что одна за другой уходят Молдавия, Грузия, Украина, теперь уходит Армения. По его словам, Москве так и не удалось добиться от населения постсоветских стран понимания, что они нужны России не больше, чем Россия им. Эксперт жестко резюмировал: во фразе «братские отношения» слово «братские» не предполагает ничего высокого, напомнив библейскую историю о Каине и Авеле.

Экономические последствия: Россия уже начала отвечать

Судя по последним событиям, Москва уже переходит к политике «деньги врозь». С 30 мая ограничен ввоз овощей, зелени и ягод из Армении. Ранее под запрет попали минеральная вода, цветы, вино и коньяк.

Мария Захарова пригрозила денонсацией соглашения о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов в случае вступления республики в Евросоюз. При этом на военном параде в Ереване 28 мая прошли российские ЗРК «Тор-М2КМ», недавно полученные из Москвы. Армения продолжает получать военную помощь от России, одновременно двигаясь на Запад. Этот парадокс, по мнению экспертов, лучше всего иллюстрирует двойственность текущего момента в отношениях двух стран.