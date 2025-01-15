Тринадцать человек погибли при обстреле Израилем дома в Дейр-эль-Балахе
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ВВС Израиля нанесли удар по жилому дому на улице Аль-Барака в городе Дейр-эль-Балах в центре сектора Газа.
Жертвами налета стали 13 человек. Многие люди получили серьезные ранения.
Об атаке Израиля сообщает палестинский телеканал Al Aqsa.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны сектора Газа. После этого проникнувшие в приграничные районы боевики палестинского движения ХАМАС открыли огонь по военным и гражданским лицам. Также они взяли в плен более 200 человек.
Со стороны Израиля тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи», включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа.
По данным Минздрава Газы, за время военных действий погибли более 46 тысяч палестинцев, пострадали – более 110 тысяч.
Ранее сообщалось о том, что Израиль нанес серию авиаударов по объектам Ливана.