Триста пятнадцать тысяч подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина представили в ЦИК

В Центральную Избирательную комиссию России представили 315 тысяч подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Уполномоченные представители кандидата доставили в Избирком России 95 коробок с подписями. Их занесли в комиссию 15 волонтеров штаба.

Согласно законодательству, самовыдвиженцы для регистрации на выборах должны представить в ЦИК от 300 тысяч до 315 тысяч подписей.

На проверку подписей ЦИК отводится 10 дней.