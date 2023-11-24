Трюдо: канадские консерваторы повернулись спиной к украинским потребностям в час нужды

«Подъем правого мышления, формируемого под влиянием американского MAGA, заставил канадских консерваторов, которые были в числе самых последовательных защитников Украины, и я это признаю, повернуться спиной к украинским потребностям в час нужды», – сказал Трюдо на пресс-конференции с лидерами Евросоюза.

Ранее консерваторы, составляющие оппозицию партии премьера, проголосовали против модернизации соглашения о свободной торговле с Украиной. Они заявили, что новый вариант соглашения навяжет Украине «углеводородный» налог, но Трюдо считает этот аргумент отговоркой.

Канадский премьер отметил, что подобная смена настроений наблюдается по всему миру.