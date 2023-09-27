Трюдо принес извинения за чествования нациста в парламенте Канады
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи с чествованием в парламенте Канады Ярослава Хунки (Гуньки), ветерана дивизии СС «Галичина».
«Это была ошибка, которая скомпрометировала парламент и Канаду», – сказал Трюдо.
Он назвал чествование Гуньки «чудовищным надругательством» над памятью жертв нацизма.
В пятницу Трюдо вместе с Владимиром Зеленским стоя рукоплескал бывшему эсэсовцу.
Ответственность за приглашение Гуньки в парламент взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что не знал всей информации о биографии нациста. В парламенте тот был представлен как герой борьбы за независимость Украины против советского режима. Во вторник Рота ушел со своего поста.