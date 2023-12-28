Трудности перевода: правда ли Лавров намекнул на войну с США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров намекнул на то, что наша страна готова к войне с США. В своем интервью Дмитрию Киселеву политик сказал , что приоритет будет стоять на развитии отношений с мировым большинством, а не с теми государствами, «которые публично объявили нас противником».

Лавров напомнил, что министр обороны США «назвал нас врагом, и если так, то мы готовы к любому развитию событий». Министр также подчеркнул, что Россию не раз пытались покорять и подчинять. Но значит ли это, что грядет вооруженный конфликт с Вашингтоном? По мнению старшего преподавателя кафедры политического анализа МГУ имени М.В. Ломоносова Артема Косорукова, все не настолько серьезно.

«Нужно понимать разницу в российском и североамериканском политических курсах. В нашем контексте слово «враг» подразумевает некую непримиримость и готовность оказывать силовые действия. А в английском термине слово «enemy» — это скорее соперник, с которым можно конкурировать, в том числе и военными мерами», — обратил внимание политолог.

По словам эксперта, Лавров с точки зрения военного планирования ничего нового не раскрыл. Россия и США даже в лучшие годы рассматривали друг друга как возможных противников и пытались контролировать численность боеголовок.

«Возможно, Лавров решил лишний раз публично озвучить точку зрения, что Россия не боится сильных Штатов и имеет потенциал не только для их сдерживания, но и для разгрома. Со стратегической стороны это полезно. Что бы ни размещали американцы в Европе, для России это не новость, и нас просто технически невозможно напугать», — резюмировал Косоруков.

Однако наш собеседник не верит, что будут разорваны даже дипломатические отношения, ведь американский бизнес с начала СВО только нарастил свое присутствие в России. Под другими названиями и через доверенных лиц, но американцы работают у нас в стране. Зато заставили уйти с российского рынка европейцев.

«Показательно, что Соединенные Штаты постоянно составляют какие-то списки врагов вместо того, чтобы составлять списки партнеров, расширять сотрудничество и налаживать отношения с БРИКС», — заметил политолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее посол Антонов заявил, что США продолжают борьбу с Россией до последнего украинца.