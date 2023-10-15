ЦАХАЛ объявил об уничтожении боевиков ХАМАС, которые выходили из тоннеля в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении боевиков палестинского исламистского движения ХАМАС, которые выходили из подземного туннеля в секторе Газа. Радикалов атаковал израильский истребитель.

В пресс-службе ЦАХАЛ подчеркнули, что израильские военнослужащие продолжают атаковать объекты и базы хамасовцев.

«В течение дня Армия обороны Израиля продолжала наносить удары по военным целям ХАМАС в секторе Газа, в том числе в Джабалии, Зайтуне, Аль-Фуркане и Бейт-Хануне. Цели, по которым наносились удары, включают боевиков-террористов, оперативные командные центры и десятки минометных установок», – следует из сообщения пресс-службы израильской армии.

Кроме того, вечером 14 октября в секторе Газа обнаружили здание, где базировались радикальные боевики. По данным ЦАХАЛ, после удара самолета ВВС Израиля все они были уничтожены.

Сектор Газа – это анклав Палестины, который расположен на берегу Средиземного моря. Регион граничит на востоке и севере с Израилем, от которого отделен разделительным забором с КПП. На юго-западе сектор граничит с Египтом, от которого отделен бетонной стеной. Длина сектора Газа составляет порядка 40 км, а ширина – от 6 до 12 км.

Правящей партией в Газе является палестинская исламистская радикальная группировка ХАМАС, которая 7 октября объявила о начале специальной операции «Буря Аль-Акса», цель которой – освобождение территорий от «оккупации» Израиля. В этот день хамасовцы выпустили по израильским городам до пяти тысяч ракет, а также проникли в южные регионы Израиля.

В ответ на это власти Израиля объявили о начале полномасштабной атаки на сектор Газа. В стране было введено военное положение, а также началась мобилизация резервистов.