ЦАХАЛ обнаружил тело похищенной ХАМАС военнослужащей

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об обнаружении тела израильской военнослужащей Ноа Марчиано в одном из корпусов больницы «Аш-Шифа». Об этом военные сообщили в соцсетях. Девушка была похищена боевиками палестинской группировки ХАМАС.

«Тело солдата ЦАХАЛ капрала Ноа Марчиано, похищенной ХАМАС, было извлечено военнослужащими из строения, примыкающего к больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа, и перевезено на территорию Израиля», – говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Марчиано проходила службу в 414-м батальоне пограничных войск. Она была похищена 7 октября – в день, когда хамасовцы вторглись в южную часть Израиля, а также выпустили по израильским городам около пяти тысяч ракет. Девушке было 19 лет.

ЦАХАЛ продолжает штурмовать больницу «Аш-Шифа», поскольку, как утверждают военные, под ней может находиться штаб командования ХАМАС. СМИ накануне сообщили, что нашли под медучреждением туннель.

Ранее ЦАХАЛ также сообщил об обнаружении тела 65-летней израильской заложницы у больницы «Аш-Шифа».