ЦАХАЛ останется в Газе, пока не освободят всех заложников
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Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ останется в Газе, пока из плена ХАМАС не будут возвращены все заложники. Слова министра передает местное издание The Times of Israel.
Он заявил, что армия не может покинуть территорию Газы до тех пор, пока не будут возвращены все заложники. В то же время он подчеркнул, что пленных осталось еще большое количество. Представители офиса Галанта сообщили о том, что министр посещал Газу, где общался с израильскими солдатами. Там Галант был проинформирован об условиях безопасности ЦАХАЛ в период прекращения огня, уточнили в офисе.
Министр также заявил, что текущая гуманитарная пауза в Газе будет непродолжительной. Последующие переговоры с ХАМАС будут проводиться «под огнем», добавил Галант.