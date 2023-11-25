ЦАХАЛ останется в Газе, пока не освободят всех заложников

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ останется в Газе, пока из плена ХАМАС не будут возвращены все заложники. Слова министра передает местное издание The Times of Israel .

Он заявил, что армия не может покинуть территорию Газы до тех пор, пока не будут возвращены все заложники. В то же время он подчеркнул, что пленных осталось еще большое количество. Представители офиса Галанта сообщили о том, что министр посещал Газу, где общался с израильскими солдатами. Там Галант был проинформирован об условиях безопасности ЦАХАЛ в период прекращения огня, уточнили в офисе.

Министр также заявил, что текущая гуманитарная пауза в Газе будет непродолжительной. Последующие переговоры с ХАМАС будут проводиться «под огнем», добавил Галант.