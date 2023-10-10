ЦАХАЛ подтвердил гибель высокопоставленного офицера в ходе боев с ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о гибели высокопоставленного офицера в ходе боев с ХАМАС.

В заявлении ведомства, опубликованном 10 октября, сообщается, что в процессе противостояния с боевиками исламистского движения, атаковавших Израиль, погиб заместитель командира 300-й бригады Алим Абдаллах.

Отмечается, что военачальник погиб «во время столкновения с террористами, проникшими из Ливана на территорию Израиля».

ХАМАС в свою очередь заявил, что Абдаллаха ликвидировали в процессе проведения операции на приграничной с Ливаном территории.

7 октября ХАМАС, которому принадлежит власть в секторе Газа, выпустил по территории Израиля порядка 5 тысяч ракет. Предводители движения объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса» против Израиля.

Как отметил командир боевого крыла палестинского движения ХАМАС «Изз ад-Дин аль-Кассам» Мухаммед ад-Дейф, данная операция является более масштабной, такой, которую Израиль «не мог ожидать». Такие шаги, отметил он, позволят стереть «израильскую оккупацию».

Правительство Израиля ввело «военное положение» в стране, а также заблокировало подачу ресурсов в сектор Газа, откуда прилетают ракеты. Власти страны призвали всех жителей анклава немедленно покинуть свои дома, поскольку ЦАХАЛ начал отвечать на атаки ХАМАС и уничтожать объекты исламистов.