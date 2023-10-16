ЦАХАЛ уничтожил главу общей разведки ХАМАС в секторе Газа

Пресс-служба израильской армии распространила в понедельник, 16 октября, видеозапись, на которой ЦАХАЛ наносит удар по одному из зданий на территории палестинского анклава.

«Убийство главы общей разведки террористической организации ХАМАС в Хан-Юнисе», – подписала ролик пресс-служба ведомства.

Имя ликвидированного главы разведки ХАМАС не сообщили. Нет и других подробностей случившегося. ЦАХАЛ также сообщил о нанесенных ударах по подземным объектам хамасовцев в секторе Газа.

Больше недели продолжается конфликт между Палестиной и Израилем. Его обострение началась 7 октября – в этот день ХАМАС нанес около пяти тысяч ракетных ударов по израильским городам. Тель-Авив после этого сообщил о масштабной атаки на сектор Газа, а также о намерении провести наземную операцию в анклаве.

За время обострения конфликта стороны потеряли больше тысячи своих граждан. Мирные жители получают ранения из-за продолжающихся ударов и по Газе, и по Израилю.