ЦАХАЛ уничтожил несколько ячеек ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации нескольких ячеек в секторе Газа, боевики которых предприняли попытку напасть на израильских военнослужащих. Об этом структура заявила в своих соцсетях.

«Несколько террористических ячеек, которые пытались атаковать (израильские – ред.) силы, были нейтрализованы военными Армии обороны Израиля при поддержке вертолетов и беспилотников. Силы (Израиля – ред.) также уничтожили террористическую инфраструктуру, в том числе пусковые установки для противотанковых ракет и другие пусковые платформы», – следует из сообщения ЦАХАЛ.

27 октября ЦАХАЛ сообщил о расширении наземной операции в секторе Газа против палестинского радикального движения ХАМАС. Израильские военные подчеркнули, что начали атаковать подземные цели и «объекты террористической инфраструктуры».

В МИДе России 28 октября сообщили, что палестино-израильский конфликт вышел на новый этап эскалации. В ведомстве подчеркнули, что ЦАХАЛ начал наземную операцию в анклаве и напомнили об опасных последствиях ее проведения. Также в МИДе заявили, что из-за этого этапа войны пострадают мирные граждане, причем с двух сторон.

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