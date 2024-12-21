ЦАХАЛ уничтожила христианский крест на вершине горы Хермон в Сирии, стоявший там десятилетиями

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила христианский крест на горе Хермон в Сирии, который стоял там десятилетиями, говорится в публикации сообщества «ПАЛЕСТИНА ОНЛАЙН» в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что солдаты ЦАХАЛа, общаясь с общественностью, заявили, что сделали это, потому что им не нравилось, что эта территория использовалась в качестве наблюдательного пункта «Хезболлой», бывшими бойцами Свободной сирийской армии (ССА), которые выдавали себя за «христианских паломников».

8 декабря телеканал Al Arabiya сообщил, что ЦАХАЛ взял под контроль гору Хермон в Сирии, которая расположена на юго-западе страны. Отмечалось, что израильские военные сделали это после вывода сирийской армии.

Известно, что этот географический объект характеризуется внушительными укреплениями на сирийской стороне и стал ареной боевых действий с Израилем. Одним из наиболее значительных сражений за эту территорию стало сражение в 1973 году во время Войны Судного дня.

Как позже сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, ЦАХАЛ продолжит контролировать Хермон до тех пор, пока не будет найден другой способ обеспечения безопасности израильского государства.