«Целуют меня в зад»: Трамп высказался о торговых пошлинах и пользе для США

В ходе мероприятия, организованного Республиканской партией, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, облаченный во фрак и бабочку, выступил перед собравшимися. В своей речи он объяснил, с какой целью были введены тарифы. Об этом передает телеканал Fox News.

В довольно свободной форме и не стесняясь в выражениях глава Белого дома похвалился, что якобы полмира обрывает ему телефон и главы государств умоляют отменить торговые пошлины, моля о пощаде.

«Страны звонят нам и целуют мою задницу. Они умоляют заключить сделку: «Сэр, я сделаю все что угодно!» <…> Прямо сейчас Япония летит сюда, чтобы заключить сделку. Южная Корея летит сюда, чтобы заключить сделку, и другие летят сюда», — сказал Трамп.

Как заявил глава Соединенных Штатов, тарифные меры приносят его стране около $2 млрд ежедневно и способствуют возвращению предприятий на родину.

«Все это работает. Я знаю, что, черт возьми, я делаю. Компании закрывают стройки в Мексике и возвращаются в Америку. И правильно делают. <…> В 1950-м США производили 75% всех автомобилей в мире. Сейчас — 11%, Китай в три раза больше. Мы больше не будем это терпеть», — подытожил Трамп.

Тем не менее сенатор-демократ Рон Вайден не разделяет точку зрения президента Трампа. Он предлагает отменить глобальные пошлины, утверждая, что они наносят ущерб американским семьям и малому бизнесу. Об этом пишет издание The Hill.

Ранее стало известно о том, что США отказались от сделки с Китаем по причине торгового дефицита.