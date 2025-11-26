«Цена гостеприимства». Зарплаты украинцев в Польше на 15% ниже при более долгом рабочем дне

Согласно исследованию, проведенному Национальным банком Польши, украинские работники, занятые на польском рынке труда, в среднем получают на 15% меньше, чем их польские коллеги.

В цифровом выражении среднемесячный доход мигрантов из Украины не превышает 4,5 тысячи злотых, в то время как у поляков этот показатель достигает 5,3 тысячи. Примечательно, что, несмотря на более низкую оплату, украинские сотрудники демонстрируют большую продолжительность рабочей недели — в среднем 42,6 часа.

Что касается правового статуса, статистика показывает прямую зависимость между сроком пребывания и легализацией труда. Среди тех, кто прибыл в Польшу до 2022 года, свыше 90% трудоустроены на постоянной и легальной основе. В то же время среди мигрантов, приехавших после февраля 2022 года, уровень такой занятости пока находится на отметке около 54%. По последним оценкам, общая численность граждан Украины в Польше составляет приблизительно 1,5 миллиона человек.

Ранее сообщалось о том, что Польша отменяет особые льготы для украинских беженцев.