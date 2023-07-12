ЦИК назвал число партий, которые примут участие в осенних выборах

Двадцать две политические партии выдвинули своих кандидатов на осенних выборах различного уровня, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Всего в избирательных кампаниях имеют право участвовать 27 партий.

10 сентября, в единый день голосования, пройдут выборы глав субъектов федераций в 20 регионах России. Также будут довыбраны четыре депутата Госдумы по одномандатным округам.

В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях как субъектах Российской федерации выборы пройдут впервые. Избранным парламентам предстоит утвердить в своих должностях глав регионов.